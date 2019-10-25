Неудачная отчетность: Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком в мире

Джефф Безос / Фото: Getty Images

Основатель компании Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира после того, как компания в свежем финансовом отчете заявила о снижении операционного дохода. Об этом сообщило издание Forbes, которое ведет рейтинг главных богачей планеты.

Так, Amazon сообщил о снижении операционного дохода за третий квартал 2019 года до 3,2 млрд долларов с 3,7 млрд долларов за тот же период 2018-го.После выхода отчета компании акции Amazon на торгах подешевели на 7%.

В результате состояние Безоса по рейтингу Forbes, который обновляется в режиме реального времени, сократились до 103,9 млрд долларов.Таким образом, он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу – его состояние оценивается в 105,7 млрд долларов.

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"Но сокращение состояния руководителя Amazon не полностью связано со снижением акций компании. Безос передал четверть своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос после развода. Состояние Маккензи оценивается в 32,7 млрд долларов, она входит в двадцатку самых богатых людей мира", – пишет издание.

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Как сообщалось, Билл Гейтс до 2017 года считался самым богатым человеком в мире, бока Безос не обошел главу Microsoft в рейтингах Forbes и Bloomberg.

Напомним, ранее пользователи Twitter оценили поведение Билла Гейтса, который занимает третье место в списке самых богатых людей, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

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