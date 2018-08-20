Nike и Apple из Китая: в Украину массово везут контрафакт

В ГФС отчитались о показательных случаях ввоза несертифицированных товаров и откровенных подделок

За январь-июль 2018 года украинские таможенники 4200 раз приостанавливали таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

За это время возбуждено семь дел о нарушении таможенных правил по фактам ввоза и вывоза товаров, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Общая сумма товаров, фигурирующих в этих делах, составляет 1,4 млн грн.

Например, Одесская таможня выявила ввоз 4,4 тыс. пар кроссовок с обозначениями, похожими на знаки Adidas, Nike и Puma. Контрафактную продукцию пыталась ввезти из Китая одна из украинских компаний.

"Во время осуществления таможенного контроля и оформления товара было установлено, что товар перемещается с нарушением прав интеллектуальной собственности. Таможенное оформление было приостановлено и дело направлено в суд. По решению суда было подтверждено, что товар перемещался с нарушением прав интеллектуальной собственности, поэтому он был конфискован. Общая сумма конфискованного товара составила более 1 млн грн. Также по решению суда был наложен штраф в размере 17 тыс. грн", – отметили в ГФС.

Еще в одном случае украинское частное предприятие попыталось ввезти 417 наушников из Китая, на которых неправомерно использовалось изображение и логотип Apple.

"Представителю правообладателя сообщили о факте обнаружения товара. Было установлено, что изображение и логотип использовались без его разрешения. Был составлен протокол о нарушении таможенных правил и материалы дела направлены в суд. По решению суда товар на общую сумму 104,2 тыс. грн был конфискован, на нарушителя наложен штраф в размере 17 тыс. грн", – отметили в ГФС.

Ранее эксперты предупреждали украинцев, что доля "серого" импорта продукции компании Apple в Украину составляет от 50% до 90%.

"Под защиту прав интеллектуальной собственности подпадают объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений", – напомнили в ГФС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз составляет всемирный список контрафакта. Проблема в том, что "серая" продукция и откровенные подделки достигли около 5% импорта Евросоюза.