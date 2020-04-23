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"Новые деньги": бизнесу в Украине дадут еще одну программу кредитов

23 апреля, 13:26

Ксения Капустинская

Шмыгаль объяснил, на кого рассчитана инициатива Кабинета министров

Кабинет министров, который ранее запустил госпрограмму льготного кредитования "5-7-9", в последнюю неделю апреля-2020 презентует еще одну программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги". Об этом заявил во время рабочего визита в Закарпатскую область премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующий этап – это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент – до 3% процентная ставка, отсрочка выплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам", – сказал Шмыгаль.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

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К слову, "кредитные каникулы" на время карантина доступны не только бизнесу, но и рядовым гражданам, которые пострадали от ограничений. При этом следует помнить, что введенный украинскими банками режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов.

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бизнес кредиты кредитование Кабинет министров кредитные каникулы Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

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