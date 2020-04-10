Новые вакансии: кто требуется на карантине

В Украине вырос спрос на медработников, продавцов и курьеров

В Государственной службе занятости сообщают, что вопреки росту безработицы,в Украине вырос спрос на медработников, продавцов и курьеров. В целом же из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

В Госслужбе занятости отметили – сейчас на учете состоят более 300 тыс. украинских. А вот вакансий в базе – только 55 тыс. Количество вакансий сократилось одновременно во всех отраслях. В то же время отмечается, что рост безработицы по сравнению с апрелем прошлого года – незначительный.

Ранее "Сегодня" писали о том, как во время карантина можно оформить пособие по безработице.

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В Центрах занятости успокаивают: несмотря на то, что клиентов не принимают лично, средства исправно переводят на счета. Чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг: сканы паспорта, ИНН-кода, трудовой книжки и документа об образовании.

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Также надо добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство разработало новый план, благодаря которому в Украине появятся ровные дороги и миллионы вакансий. Так, новости "Сегодня" писали о том, что безработным Кабмин предложит ремонтировать дороги.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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