"Облака" против "железа": все плюсы и минусы отказа от собственных серверов для украинского бизнеса

Виртуальные технологии дешевле и мобильнее, а традиционные — ближе

Сервер. Вычислительные машины надо обслуживать и охранять. Фото: AFP

С развитием цифровых технологий украинский бизнес все больше уходит в виртуальную сферу, отказываясь от собственного "железа" — громоздкого и быстро устаревающего оборудования. Услуги по переходу в "облако" предлагают и украинские операторы связи. "Сегодня" выяснили плюсы и минусы облачных технологий по сравнению с традиционными серверами.

Что предлагают

Как разъяснили нам специалисты крупнейшего украинского оператора связи "Укртелеком", на сегодня в тренде три вида услуг: программное обеспечение как услуга — SaaS, резервное копирование информации как услуга — BaaS и инфраструктура как услуга — IaaS (подробнее о каждой из них — см. "Словарик айтишника"). Отказ от локальной компьютерной инфраструктуры вызван тем, что скорость инноваций в публичном "облаке" опережает локальные решения для компаний, пользующихся для работы своим "железом". Это отставание заставит компании принять "облако" либо понести траты на обновление инфраструктуры, либо отстать от конкурентов, которые пользуются более качественными и современными облачными решениями. Ожидается, что уже в 2019—2020 гг. "облака" станут основой для бизнеса и находкой для компаний, которые отказываются от содержания IT-инфраструктуры. Очевидно, что наиболее всеобъемлющей является услуга IaaS. Ею уже интересуются агробизнес, медицина, финансы, легпром, логистика и ритейл.

"После вирусных атак 2017 г., в частности известного вируса Petya, который нанес вреда на миллиарды долларов по всему миру и милллиарды гривен в Украине, уничтожив почтовые архивы и электронные документы, многие компании начали задумываться о переводе почты в "облако" — это пример, зачем нужен SaaS, — говорит эксперт рынка IT-технологий Дмитрий Сиренко. — За услуги клиент платит ежемесячно, но лишь за те ресурсы, которые он использует. Ему не нужно содержать свои почтовые серверы, думать об обновлении программного обеспечения, все это за него делает поставщик. Клиенты все чаще заказывают хранение в "облаках" резервных копий (BaaS) — почтового архива, операционной системы, электронных документов и если кто-то поймает вирус или по неосторожности документ будет удален, всегда можно восстановить актуальную версию. И третья услуга, самая популярная как в мире, так уже и в Украине — IaaS. Клиент может сформировать сервер, какой ему нужен, в интерфейсе указав, сколько ему надо процессоров, оперативной памяти и т. д. А завтра, если понадобится (бизнес расширился), еще добавить ресурс. Или убавить, если он стал не нужен".

Словарик айтишника

SaaS (Software as a Service) "Программное обеспечение как услуга". Поставщик использует собственное интернет-приложение, потребители пользуются им через сеть. Они не платят за обновления, установку, обслуживание аппаратного и программного обеспечения. Все это делает провайдер.

BaaS (Backup as a Service) "Резервное копирование как услуга" — резервное копирование в облако, куда сохраняются копии файлов, которые будут использованы в случае их утери.

IaaS (Infrastructure as a Service) "Инфраструктура как услуга" — пул виртуальных сетевых ресурсов или виртуальные машины, позволяющие развернуть системное или прикладное программное обеспечение. Клиенты получают полноценную замену физической инфраструктуре.

Фото: Сегодня

Примеры и тенденции

Так, известный бренд газовых заправок хранит в облаке базы данных и бухгалтерию. Бизнес-структура, которая специализируется на изготовлении программного обеспечения, экспериментальных разработок в сфере биотехнологий, торговле медтоварами, использует IaaS для надежного хранения и безопасного управления корпоративной базой данных. На "облаках" можно и заработать. Так, крупный издательский холдинг готовится разместить в свободном доступе в облаке базу фото, которые может купить любой. Заинтересованность компаний, как больших, так и не очень, в услугах подтверждают и крупные игроки этого рынка.

"В последнее время бизнес предпочитает "облачные" решения, поскольку это выгодно, удобно, эффективно. Целевая аудитория пользователей "облачных" сервисов достаточно широкая: от малого бизнеса до крупных холдингов. Компании из финансового, аграрного, транспортного секторов, а также ритейл и e-commerce используют решения, предлагаемые "Укртелекомом", — рассказывает продакт-менеджер "Укртелекома" Дмитрий Коваленко.

Учитывая потребности конкретного бизнес-заказчика, для него готовится индивидуальное решение. Сегодня один из самых востребованных сервисов — аренда виртуальных серверов или "облачного" Дата-Центра (IaaS). У нас, например, есть предложение "зарубежного облака", где максимальная безопасность клиентских данных подтверждена сертификатом PCI DSS и законодательством Евросоюза, а скорость доступа к ним обеспечивается за счет широкополосных каналов.

Эксперт: виртуал экономнее, но за ним нужен контроль

очевидно, что как "железо", так и "облако" имеет плюсы и минусы.

"Главный плюс реального сервис-центра по сравнению с виртуальным — постоянный контроль за базой данных, состоянием и физическим наличием оборудования, — говорит начальник IT-отдела крупного холдинга Александр Хмельниченко. — А вот минусы — большие разовые затраты, непосильные для малого и среднего бизнеса, часто ненужные, так как оборудование быстро устаревает морально и физически. И необходимо время на установку и наладку "железа", прием его в эксплуатацию, наконец, есть постоянная опасность физической потери серверов и данных от рейдерского захвата или изъятия силовыми структурами. Добавим постоянные расходы на обеспечение работы сервера, аренду помещения, охрану, пожарную сигнализацию. Всех этих затрат и проблем нет у "облаков". Но главный их плюс — экономия времени на организацию работы сервера и его модернизацию. Минусы "облаков" — не всегда можно заключить прямые договоры (без посредников), а это дороже, невозможность оплаты услуг в гривне, если "облака" находятся за пределами Украины, нельзя проверить, на базе какого оборудования предоставляется сервис, насколько защищена информация. Хмельниченко советует выбирать надежные компании, а суперсекретные данные все же не доверять "облакам".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украину идет связь 5G: когда запустят новый стандарт. Подписан указ о внедрении новой технологии связи. Экспертыутверждают: это случится, но не скоро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Облака" против "железа": все плюсы и минусы отказа от собственных серверов для украинского бизнеса". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"