Обязательные чеки для бизнеса: эксперт указал на проблему

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Принятые парламентом 20 сентября законы, касающиеся предпринимателей, вызвали у них негодование, возмущение и даже акции протеста. Ряд предпринимателей и аналитиков усмотрели наступление на малый бизнес, усиление налогового и фискального давления на "упрощенцев".

Как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, обязанность для предпринимателей выдавать чеки предусмотрена законодательством и сейчас. Однако на невыполнение закона о регистраторах расчетных операций (РРО) часто закрывают глаза. Предполагается, что предложенный в законопроектах механизм контроля сделает выполнение этого закона обязательным. Именно это и не понравилось многим предпринимателям. В частности, они посчитали несправедливым, что провозглашенные новой властью принципы "закон один для всех" и "платить налоги должны все" в первую очередь коснулись не крупного, а мелкого бизнеса.

"У нас привыкли как? Строгость законов компенсируется их невыполнением. Пытаться контролировать все – это можно сделать только в странах со сложившимися институтами, сложившимся поведением общества. А когда они не сформированы… Это не формируется за 5 или 10 лет, это формируется поколениями – чтоб люди привыкли, что ты не можешь нарушать закон, даже когда тебя за это не поймают. Так зачем пытаться сугубо механическим способом начать контролировать то, что контролировать не удастся? Нужно создавать такую систему налогообложения, которая не требует повального контроля", – считает Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Обязательные чеки: почему мелкий бизнес против

Отметим, что в понедельник, 23 сентября, в Раде зарегистрировали проект постановления № 1053-1-П об отмене указанного решения парламента. В тот же день документ передали на рассмотрение руководству. До рассмотрения проекта постановления спикер не может подписать законопроект № 1053-1 и передать его на подпись президенту.

Также Рада приняла в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений:

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