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Обыски в "Аграрном фонде": появились новые подробности

Сегодня, 16:17

По словам Артема Сытника, детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли ряд документов

Фото: НАБУ / Facebook
Фото: НАБУ / Facebook.
Обыски в "Аграрном фонде": появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8d/5a6/5c5d8d5a6277e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8d/5a6/5c5d8d5a6277e.jpg Бизнес По словам Артема Сытника, детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли ряд документов

Обыски в ПАО "Аграрный фонд" растянулись на два дня из-за большого объема документов, которые изымаются.

Об этом сегодня, 8 февраля, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на пресс-конференции, посвященной отчету о деятельности Бюро за второе полугодие 2018 года.

"Изъят целый ряд документов. Было требование представителей "Аграрного фонда", чтобы все документы были описаны должным образом, это требование закона. В связи с большим объемом документов обыск растянулся и только сейчас заканчивается", – отметил он.

Директор НАБУ напомнил, что дело касается возможного хищения 240 миллионов гривен при закупке, хранении и перевозке минудобрений.

Изначально детективы Бюро не планировали проводить обыск, уточнил он.

"Проводим обыск в крайних случаях: или когда есть угроза уничтожения определенных доказательств, или есть сопротивление в передаче доказательств Антикоррупционному бюро", – рассказал Сытник.

По его словам, в данном случае было решение суда о временном доступе к документам, но на него представители предприятия дали детективам справку, что Генеральная прокуратура Украины якобы изъяла эти документы.

"Результаты обыска показали, что это не совсем соответствует действительности. После того, как было отказано выполнить определение суда относительно временного доступа к документам, было принято решение о проведении санкционированного обыска", – заключил он.

Ранее в НАБУ сообщили, что обыски в "Аграрном фонде" начались 7 февраля и продолжились на следующий день по делу о растрате более 240 миллионов гривен.

В свою очередь глава правления ПАО Андрей Радченко заявил, что действия правоохранительных органов беспочвенны и "ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, кредитование удобрениями которых осуществляет "Аграрный фонд".

Напомним, "Аграрный фонд" создан весной 2013 года постановлением правительства. В 2017 году Фонд госимущества Украины принял решение о его приватизации. Однако в 2018 году "Аграрный фонд" исчез из приватизационного списка.

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Тег Аграрный фонд, НАБУ, обыски

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