Обыски в "Новой Почте": Луценко встретился с руководством компании

Генпрокурор отметил, что вместе с соучредителем компании удалось разработать совместный план действий в ситуации с проведенными обысками

В понедельник, 19 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с соучредителем компании "Новая Почта" Вячеславом Климовым.

Как сообщил Луценко, представитель компании подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводили представители Генпрокуратуры на предприятиях "Новой Почты" в нескольких городах страны, были корректными.

"Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более не имели намерений рейдерского захвата", – отметил Луценко.

Генпрокурор рассказал, что Климова ознакомили с "многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой Почты".

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", – уточнил Луценко.

Также, по его словам, следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с уважаемым реноме заинтересованы в устранении правонарушений", – резюмировал Луценко.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура проводила обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что обыски в "Новой Почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

По словам Сарган, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – сообщила Сарган.