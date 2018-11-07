"Охота" на "нелегалов" заставила бизнес оформлять сотрудников: в налоговой раскрыли цифры

Больше всего работников трудоустроили работодатели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли

За октябрь 2018 года украинские работодатели официально зарегистрировали 644,6 тыс. наемных работников – это в два раза больше, чем в августе-2018, то есть до принятия специального распоряжения правительства по детенизации в сфере занятости.

В сентябре работодатели официально оформили работу почти 490 тыс. наемных лиц. Как сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), что такая положительная тенденция является результатом мероприятий по легализации наемного труда и заработной платы.

По данным ГФС, больше всего работников трудоустроили работодатели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли – 78 тыс. наемных работников. На втором месте – сфера общественного питания, там официально зарегистрирована работа 29,3 тыс. человек. На третьем – 18,2 тыс. наемных работников в строительстве.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.



