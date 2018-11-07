Олигархам Путина запретили приезжать на форум в Давос – Financial Times

Три известных олигарха РФ, одни из богатейших людей России в окружении президента Владимира Путина получили извещение о том, что организаторы ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, назначенного на январь 2019 года, не желают видеть их среди присутствующих. И причина тому – персональные санкции США, введенные против этих бизнесменов. Об этом пишет Financial Times.

"Это признак того, что международные организации все опасливее относятся к контактам с лицами, которые попали в "черный список" Вашингтона. Алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, промышленному магнату Виктору Вексельбергу и главе Банка ВТБ Андрею Костину фактически запретили участвовать в этом форуме элиты в Швейцарии. Это произошло вопреки тому, что юридически-правовых помех, которые препятствовали бы их участию, не имеется. Решение о недопущении этих трех человек сорвало попытки организаторов форума уговорить российского президента Путина, чтобы он впервые за 10 лет приехал на это мероприятие", – пишет издание, ссылаясь на свои источники, осведомленные о решении.

Напомним, что в конце сентября власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Издание отмечает, что официальный представитель Кремля подтвердил, что Путина на форуме в Давосе не будет, но отрицал, что ему что-либо известно о ситуации с этими тремя лицами.

"Путина приглашают каждый год. Сейчас это не совпадает с его графиком", – сообщила изданию пресс-служба российского президента.

Газета сообщает, что официальные представители форума и три вышеупомянутых бизнесмена не откликнулись на просьбы о комментариях.

Один из источников, осведомленных о решении Давоса, сказал, что форум "оказался под колоссальным давлением Вашингтона, который требует не приглашать их".

Как сообщалось, по мнению экспертов российские олигархи могут ускорить свержение президента РФ Владимира Путина после его странных заявлений о "рае" для россиян в случае ядерной войны. Умирать и попадать "на небеса" не выходит в планы богатейших людей России и они не против усмирить хозяина Кремля.