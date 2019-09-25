Онлайн-платежи не запретят: в "Слуге народа" прояснили ситуацию

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Принятые парламентом 20 октября законы, касающиеся предпринимателей, вызвали у них негодование, возмущение и даже акции протеста. Ряд предпринимателей и аналитиков усмотрели наступление на малый бизнес, усиление налогового и фискального давления на "упрощенцев". Некоторые заявили даже, что больше нельзя будет платить через интернет, а также совершать наложенные платежи.

Как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, в принципе, обязанность для предпринимателей выдавать чеки предусмотрена законодательством и сейчас. Так что в этом смысле принятые законы практически ничего не меняют – не сужают и не расширяют сферу применения закона о регистраторах расчетных операций (РРО), где перечислены категории предпринимателей и товаров, для которых выдача фискальных чеков является обязательной.

"Эти законы не меняют модель налогообложения напрямую, но за счет введения дополнительного контроля они фактически принуждают предпринимателей платить налоги, которые предусмотрены законом", – говорит Кушнирук.

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Это подтверждает и один из авторов упомянутых законопроектов – народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. На этом основании он отвергает предположения о том, что после вступления в силу новых законов для потребителей станут недоступными онлайн-покупки или оплата посылок наличными при получении.

"Законопроекты №1053-1 и №1073 не меняют правила проведения операций с РРО для товаров (услуг), которые были заказаны предварительно с отсрочкой платежа или расчеты по которым были проведены в онлайне. Еще с 2014 года статьей 3 закона о РРО (от 06.07.1995 № 265/95-ВР) предусмотрено, что субъекты хозяйствования обязаны выдавать лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы на полную сумму проведенной операции. На сегодня разъяснен порядок проведения таких операций. Так, предприятие может вкладывать чек вместе с товаром. Или выдачу соответствующего расчетного документа будет осуществлять посредник (почта)", – говорит Гетманцев.

Отметим, что в понедельник, 23 сентября в Раде зарегистрировали проект постановления № 1053-1-П об отмене указанного решения парламента. В тот же день документ передали на рассмотрение руководству. До рассмотрения проекта постановления спикер не может подписать законопроект № 1053-1 и передать его на подпись президенту.

Напомним, также Рада приняла в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений.

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