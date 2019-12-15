Половина украинцев недовольна своей работой: что не устраивает и где лучше

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Каждый второй украинец недоволен своей работой, но больше всего на условия труда жалуются работники сельского хозяйства, производства и охраны. В то же время большинство довольных своей работой: визажисты, мастера маникюра и парикмахеры, а также строители. Такое исследование недавно провели аналитики известного сервиса объявлений.

Опрошенные специалисты и эксперты рассказали, что именно не устраивает работников тех или иных сфер, а также чем они наиболее довольны.

"Больше всего жалуются на уровень зарплаты 57% респондентов. 26% имеют претензии к условиям на рабочем месте. Отсутствие социального пакета беспокоит 22% опрошенных. Из того, что, наоборот, нравится на месте работы, выделяют удобный график (42%). В 31% случаев респондентов устраивает их заработок, 30% довольны видом своей деятельности", – сообщают аналитики.

По их данным, более половины опрошенных указали, что получают менее 10 тыс. грн, а 37% и вовсе сообщили, что зарабатывают менее 7 тыс. грн. В то же время каждый второй говорит, что не получает никаких бонусов от начальства, а каждому пятому – предлагаются напитки и вкусности на работе.

Работники индустрии красоты подтверждают тенденцию, что в своей работе они замечают больше плюсов, нежели минусов.

"Я более пяти лет работаю мастером маникюра на дому, – рассказала нам киевлянка Марина Д. – Я считаю, что преимуществ действительно больше, чем минусов. Первое – у меня свой график, часто я не трачу время и деньги на проезд, работа приносит мне прибыль, я ощущаю, что реализовала себя".

По словам Марины, в работе есть и минусы, которые она периодически ощущает на себе.

"Есть целая категория девушек, которые придумали мошенническую схему. Приходят в первый раз, сделали недорогой маникюр, познакомились поближе. Затем приходят во второй раз и делают маникюр уже гораздо дороже. После говорят, мол, деньги на карте, сейчас выйдут к банкомату, снимут деньги и принесут. В итоге исчезают и на звонки не отвечают. Деньги в таком случае не вернешь. В полицию ведь не пожалуешься, потому что работаю неофициально", – рассказала нам мастер маникюра.

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Один из строителей, который занимается установкой пластиковых окон и обшивкой балконов в Киевской области, рассказал нам, что особых причин быть недовольным работой нет.

"Заказов всегда хватает даже при том, что я не рекламирую свои услуги в интернете. Помогает "сарафанное радио". После нескольких лет самостоятельной работы организовал бригаду. Удалось даже наладить кое-какой сбыт б/у пластиковых окон, которые нам отдают хозяева квартир, где мы установили новые окна", – рассказал строитель Антон Гультайчук.

Опрошенные нами охранники рассказали, что минусов в их работе иногда действительно больше, чем плюсов.

"Я работаю в небольшом супермаркете, но даже здесь происходят конфликты. Часто случается, что кто-то что-то украл, ты к нему подходишь и по несколько раз спрашиваешь, мол, не забыл ли он за кое-что заплатить. Человек идет в отказ, начинает отмахиваться. Моя задача: или заставить заплатить за украденный товар, или держать до приезда полиции", – говорит охранник супермаркета Олег.

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В свою очередь эксперты назвали, на что именно сейчас обращают больше всего внимания соискатели работы.

"Кроме размера зарплат влияют и отношение работодателя, и условия труда, и атмосфера в коллективе, и возможности для развития, – рассказала нам руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина. – Недавно я ознакомилась с одним международным исследованием. Так вот, среди трех главных причин, почему люди увольняются, есть отсутствие карьерной мобильности – то есть, нет повышений. Второй причиной называют недоверие к начальству, и третьей – недоверие начальства к сотрудникам. Именно поэтому можно объяснить то, почему своей работой довольны визажисты, мастера маникюра и парикмахеры. Они сами регулируют свой график, они сами себе начальники. Что касается строителей, то многие из бригад сейчас также обособлены и заказчик для них не начальник".

По словам Дрожжиной, у соискателей разного возраста свои критерии оценивания своего рабочего места.

"Чем старше и опытнее соискатель, тем больше он будет обращать внимания на наличие официальной зарплаты, медицинской страховки, коллектив. Более зрелые соискатели стремятся к стабильности. Для молодого соискателя важнее график работы. Он больше будет ценить перспективы развития. Для молодых людей стабильность второстепенна. Но работодатели шагнули немного дальше. Публикуя информацию о вакансиях, они рассказывают о наличии спортзала, корпоративном обучении".

Напомним, раньше мы писали, кого чаще всего ищут украинские работодатели. Так, прибавилось вакансий для представителей сфер "Производство", "IT", "Туризм, гостиницы и рестораны", "Ретейл", "Административный персонал", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Управление персоналом, тренинги".

Также был составлен рейтинг самых тяжелых работ. Подробности – в сюжете:

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