Основанный украинцем стартап получил оценку в миллиард долларов

Сегодня, 15:38

Проект пребывает в процессе перехода под крыло Microsoft

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пока украинские стартапы покоряют Европу, еще один проект с украинским сооснователем – GitLab – закрыл очередной раунд финансирования (D), привлек дополнительные 100 млн долларов инвестиций и стал "единорогом" – оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов, пишет AIN.

GitHub, который сейчас пребывает в процессе перехода под крыло Microsoft, был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.

Раунд финансирования D возглавил фонд Iconiq Capital. Кроме того, в нем поучаствовали текущие акционеры GitLab, включая Khosla Ventures и фонд GV, принадлежащий Alphabet. Общая сумма инвестиций в GitLab с учетом нового раунда составляет 145 млн долларов.

Полученные инвестиции компания планирует направить на разработку универсальной платформы, которая удовлетворит все потребности разработчиков, избавив от необходимости интегрировать множество различных сервисов вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck. Кроме того, инвестиции помогут GitLab подготовиться к IPO, которое намечено на 2020 год.

Сейчас в штате компании работают около 350 сотрудников, а среди ее клиентов такие именитые структуры, как Intel, Alibaba Group и Nasdaq.

GitLab – это сайт и система управления репозиториями кода для Git. Он используется для хранения исходного кода программ (и/или других документов) и совместной работы с ним несколькими людьми.

Напомним, ранее винницкие стартапы презентовали решения для энергетической отрасли. Победителями стали две команды: 4Scale, которые предложили решение для съема, передачи и анализа данных со старых счетчиков; и проект "Переносим ценность в будущее" с комплексной программой финансирования энергомодернизации.
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