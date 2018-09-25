Основатели Instagram покидают компанию

Сегодня, 12:10

СМИ уже сообщали о конфликте Систрома и Кригера с руководством Facebook

Основатели Instagram покидают компанию
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Основатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.

"Мы планируем взять небольшой перерыв, чтобы вновь исследовать нашу любознательность и креативность", – говорится в сообщении, опубликованном Систромом.

Сообщение стало ответом на опубликованный ранее материал газеты New York Times. Издание со ссылкой на неназванные источники сообщала, что Систром, занимающий пост исполнительного директора, и Кригер, работающий в сервисе главным техническим директором, подали в отставку и покинут компанию в ближайшие недели.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники уточняла, что в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты с руководством Facebook по степени автономии, предоставляемой фотосервису.

Напомним, недавно Instagram отказался от популярной функции спустя месяц после запуска. Тогда один из пользователей обратился к основателю Instagram Кевину Систрому с просьбой убрать противоречивый контент, что и вылилось в отмену функции в соцсети.

Кроме того, в мире набирает новая социальная сеть Vero, которую называют "убийцей Instagram".
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Источник:

"Сегодня"

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