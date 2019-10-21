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Остановка табачных фабрик в Украине: в ситуацию вмешается Камбин

21 октября, 13:11

Правительство уже запланировало встречу с производителями сигарет

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров на этой неделе, 21-27 октября, проведет встречу с компаниями-производителями табачных изделий, чтобы найти выход из ситуации, сложившейся после принятия Верховной Радой законопроекта № 1049, который может привести к росту цен на сигареты. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине, потому мы внимательно следим за тем, что там происходит. На этой неделе мы планируем провести с ними встречу, чтобы пояснить позицию правительства и найти общий язык с ними. Нам очень важно, чтобы любой бизнес видел, что мы не будем стоять на стороне лоббистов каких-то отдельных интересов", - сказал Гочарук.

Таким образом премьер прокомментировал решение British American Tobacco остановить производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. По словам премьера, он надеется на этой неделе найти выход из сложившейся ситуации.

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Напомним, законопроект № 1049 был принят Верховной Радой во втором чтении 4 октября. В документе идет речь о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

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9 октября крупнейшие мировые производители табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае, если законодательные изменения вступят в силу.

С 11 октября крупнейший в Украине производитель сигарет международная компания British American Tobacco остановила на неопределенное время производство на фабрике в Прилуках Черниговской области. В компании отметили, что предложенные депутатами законодательные инициативы, устанавливающие торговую наценку, делают табачное производство невыгодным.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине также изменили правила для физлиц-предпринимателей. При этом чиновники всех уровней, несмотря на протесты "упрощенцев", заверили, что налоговые новшества не помешают работе ФЛП:

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бизнес сигареты табак производство фабрики законопроект ФЛП British American Tobacco Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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