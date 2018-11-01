"От работы нужно кайфовать": истории успеха украинских фермеров

Игорь Сафронов – хозяин частной сыроварни в Киевской области. На предприятии, расположенном на 80 га приватизированной и 4 га арендованной земли работают пять человек.

Сайт "Сегодня" пообщался с Сафроновым в рамках серии материалов о том, как в современной Украине можно заняться фермерством с нуля и добиться успеха.

"Моя мечта – создать не просто ферму, а финансовое пространство с добавленной стоимостью продукта, где каждый сможет реализовать мечты о здоровой пище, жизни на природе и воспитании детей. Но для этого нужна земля и партнеры, уважающие природу, любящие животных, чтобы ухаживать за ними, и людей, чтобы общаться с ними на ярмарках", – рассказывает бизнесмен.

Игорь Сафронов вырос в Киеве. Дедушка с детства привил ему любовь к архитектуре, позже Игорь получил специальность реставратора – до сих пор у него есть своя столярная мастерская, где он делает детские деревянные игрушки (которые, кстати, часто продает на ярмарках, где представляет свои сыры).

"Так прошли мои первые 10 лет после университета, родились дети, время шло. Впоследствии я устал от Киева и понял: детям стоит показывать пример того, как кайфовать от работы. Тогда я решил заняться животным фермерством, так как "зеленка" – выращивание растений – меня никогда не привлекала. Я купил 80 соток под дом, начал арендовать 4 га под выпас скота и переехал в деревню. Так ферма стала не мечтой, а реальностью. А реальность – любовью, иначе никак", – говорит Сафронов.

На территории фермы Игорь сегодня живет с семьей, скотом и небольшой сыроварней на 200 кг сыра в месяц.

"К нам на лето приезжают друзья с детьми и волонтеры, они учатся ухаживать за скотом и сырами. Мы с партнерами привлекли небольшой кредит и закупили сначала две коровы и пять коз. Сейчас у нас четыре коровы и 40 коз, а в следующем году планируем завести 300 коз и восемь коров и попробовать выращивать лошадей и ослов – ослиное молоко прекрасно подходит для деликатесных сыров", – делится планами Сафронов.

За три года ферма произвела 5 тонн сыра, было создано 12 швейцарских авторских сыров, рецептуру которых тестировали сами, 4 кисломолочных сыры и 4 сыра с особой выдержкой от 1-2 лет. Предприятие нужно расширять, для этого нужна земля, и в условиях, пока не внедрен рынок земли, фермеру приходится искать выход.

"В следующем году планируем открыть магазин в Киеве и ищем землю для расширения. Также мы в поиске партнеров. Наша мечта – вырастить пшеницу для душистого хлеба в сырной закваске. Для этого нужна еще земля. Арендовать или кооперироваться? Важный для меня вопрос, надеюсь, удастся привлечь 15-40 семей к фермерскому кооперативу и развивать агротуризм", – говорит Игорь.

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