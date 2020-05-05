Рынки ушли в подполье: работают в перерывах между проверками

В Украине начали открываться продовольственные рынки. Не все, а лишь те, на которых соблюдается перечень требований. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, власти разрешили работать рынку в Бережанах Тернопольской области, большинству рынков в Запорожье, а вот в Кировоградской области некоторые открывшиеся рынки были экстренно закрыты из-за выявленных там нарушений. Как уточнили специалисты, на входе на рынки покупателям не меряли температуру, продавцы не обрабатывали контактные поверхности каждые три часа, между продавцами не было дистанции в три метра, а у некоторых был немаркированный антисептик.

Об открытии трех рынков отрапортовали и столичные власти. Речь идет о "Демеевском", "Маяке", и "Базаре на Лесной". Завтра могут открыться "Печерский" и "Владимирский". Также киевские власти сообщили, что за последнее время были проверены 37 рынков, но многие из них оказались не готовы к работе.

Как выяснил сайт "Сегодня", некоторые из рынков в столице работали "подпольно".

"Завтра объявляем забастовку из-за того, что дальше так невозможно жить. Собираемся идти к мэрии выразить свой протест. Фактически наш рынок закрыт, но у нас, как и у десятков других, выбора нет. Торгуем овощами в перерывах между инспекциями, которые проводит муниципальная варта. Хотим добиться разрешения работать", – рассказали нам продавцы одного из продовольственных рынков на улице Зодчих в столице.

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Как мы убедились, на этом рынке открыта лишь часть павильонов, около 40%.

"У меня было отложено на "черный" день 30 тыс. грн. Но у мужа случился инсульт, мы потратили эти деньги за неделю. Больше сбережений не осталось. Как выживать? Остается лишь одно – идти торговать", – пооткровенничала с нами Валентина, продавец петрушки и прочей зелени.

Слова продавцов о проверках подтвердились. Около 11:40 на территории рынка появились представители "Муниципальной охраны". Зайдя на рынок, четверо парней достали смартфоны и начали фотографировать лотки с овощами. В какой-то из моментов их окружили продавцы и начали задавать вопросы.

"Так вы к нам? А завтра мы идем к вам бастовать, потому что хотим работать, и наши дети тоже хотят есть", – негодуя, вспылил один из продавцов.

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Видимо, чтобы не заострять конфликт, парни быстрым шагом направились к выходу. По пути все же подошли к одной из женщин-продавцов и потребовали собрать товар и уйти. Та сделала вид, что послушала, но после ухода этих мужчин выставила товар снова на витрину. Пройдя по всему рынку, парни сделали еще несколько фото и ушли.

В это же время многие павильоны, которые поспешно были закрыты, вновь возобновили свою работу.

"Вот так и торгуем. К нам приходят – мы прячемся, ушли – снова торгуем. Завтра, 6 мая, рынок не будет работать, потому что все идем к мэру", – рассказали нам продавцы.

Еще один киевский рынок – "Днепр" – тоже официально закрыт. Но на самом деле продавцы работали там по отлаженной схеме: им звонили покупатели и те выносили необходимый товар.

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По данным экспертов, в сложной ситуации оказались сейчас не только работники рынков, но и фермеры.

"Ситуация действительно очень сложная, потому что у людей мало накоплений, – говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Все живут тем, что заработали сегодня. Соответственно, если люди не работали 2 месяца, то либо залезли в долги, либо остались вообще без денег. Но даже если разрешат работу рынков, то это не спасет ситуацию, потому как большинство покупателей без полноценной работы общественного транспорта не смогут доехать. И пока что не планируется, что транспорт будет запущен. Другими словами, открытие рынков не решит проблемы. К тому же местные органы власти не хотят брать на себя такую ответственность, такой риск".

По словам эксперта, сейчас полностью нарушена система продаж.

"Многие производители реализовывали 100% своей продукции через рынки. Речь идет о микробизнесе и малом бизнесе. Кто-то попытался сотрудничать через торговые сети, но это не самый лучший для них выход. По многим причинам с ними не хотят работать торговые сети. Например, из-за того, что такой бизнес не может гарантировать постоянство поставок. Бизнес сейчас пытается продать свою продукцию дешевле, но позже будет пытаться возместить свои потери на продаже в мае. Колебания цен вверх-вниз будут продолжаться в регионах в зависимости от того, как фермерам удается решить свои проблемы", – добавил Алексей Дорошенко.

Напомним, впервые за время карантина рынки начали открывать 1 мая. Впрочем, не все из них оказались готовы безопасно торговать продуктами.

Также "Сегодня" ранее писали, что карантин в Украине продлили до 22 мая. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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