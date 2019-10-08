Отмена штрафов для "упрощенцев": эксперты объяснили, какие долги можно прощать

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Законопроект № 2190, который предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ), является компромиссом между налоговыми органами с одной стороны и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП, укр. – ФОП) и самозанятыми лицами – с другой. Такое мнение сайту "Сегодня" озвучили эксперты в сфере налогов.

Предполагается, что льготный период необходим, чтобы такие предприятия могли беспрепятственно закрыться.

"Очень много ФЛП – технических, которые по сути не работают как ФЛП, то есть не ведут никакой деятельности. Вследствие этого, там накопилось много неуплат. Эти люди в большинстве случаев просто не ориентируются, что им нужно было делать, чтобы эти налоги не насчитывались. Думаю, это целесообразно, чтобы расчистить завалы с неработающими ФЛП. Как элемент компромисса – это уместно", – сказал управляющий партнер консалтинговой компании Baker Tilly Александр Почкун.

"За неуплату штраф должен быть... А как раз такие вещи, как несвоевременная уплата – не должны наказываться строго", – добавил старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

По его словам, к просрочке с уплатой налогов нужно относится как можно гуманнее.

"То, что не касается самого факта уплаты, должно быть смягчено, поскольку действительно случаются ошибки, люди забывают, не имеют в данный момент денег и др. – госбюджет не несет убытков, а политика в отношении соответствующих категорий налогоплательщиков таким образом будет более дружественной", – добавил он.

Он также отмечает, что ранее принятый закон, объединяющий счета для НДФЛ (налога на доходы физлиц) и ЕСВ, воспрепятствует уклонению от уплаты ЕСВ.

Новости "Сегодня" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодексотносительно уменьшения давления на бизнес (№ 1080).

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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