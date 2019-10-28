Отменить единый взнос и повысить налог на землю: Милованов поделился идеями

В Украине следовало бы отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов. Министр при этом подчеркнул, что это не предложение налоговой реформы, а приглашение к дискуссии о налогах.
"Самый важный экономический актив Украины – это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", – написал Милованов на своей странице в Facebook.
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Также Милованов настаивает на максимальной детенизации экономики.
Как сообщал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, в Украине на сегодняшний день около 35% экономики находится в тени, и с нее не платятся налоги.
При этом ранее Верланов заявлял, что закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогови экономического роста Украины.
Кроме того, в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.
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