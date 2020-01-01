Отпуск в Турции подорожает: для отелей ввели новый налог

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С сегодняшнего дня, 1 января, в Турции введен налог для туристов. В течение 2020 года налоговая ставка составит 1%, но уже с 2021 года увеличится до прописанных законом 2%.

Платить обязаны отели, пансионаты, гостевые дома и все остальные, кто принимает туристов. Налог будет оформляться отдельным документом.

Как отмечает издание TourismGuncel, просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа у турецких властей. Впрочем, ранее в Турции говорили и о 6%-ной ставке туристического налога.

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Напомним, в Украине также действует туристический сбор. C 2019 года базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки). Ранее базой начисления была стоимость проживания.

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Размер ставок сбора устанавливают местные советы. При этом для внутренних туристов ставки не должны превышать 0,5% минимальной заработной платы в сутки (в 2019 году – 20,86 грн), для въездного туризма – до 5% (208,65 грн).

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