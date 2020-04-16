Пандемия обвалила продажи в Британии до минимума за 25 лет

В Великобритании, где еще недавно жгли вышки 5G из-за фейка о коронавирусе, теперь подсчитывают убытки от распространения COVID-19. В частности, следует из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), торговля Соединенного Королевства показала пугающие результаты по итогам марта.

Продажи британских ритейлеров упали до минимума за 25 лет. Показатель снизился на 4,3% против снижения на 1,8% годом ранее. При этом в первые три недели марта продажи росли на 12%, а после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 23 марта рухнули сразу на 27%, говорится в докладе.

"Это худшее снижение, зафиксированное с момента, как мы начали отслеживать показатель в январе 1995 года", – сказала глава BRC Хелен Дикинсон.

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Закрытие магазинов, осуществляющих продажу второстепенных товаров, привело к падению продаж непродуктовых ритейлеров в магазинах на 13% за прошедшие три месяца до конца марта.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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