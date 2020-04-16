Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Пандемия обвалила продажи в Британии до минимума за 25 лет

16 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

В первые недели марта показатели росли, но ситуация резко изменилась

В Великобритании, где еще недавно жгли вышки 5G из-за фейка о коронавирусе, теперь подсчитывают убытки от распространения COVID-19. В частности, следует из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), торговля Соединенного Королевства показала пугающие результаты по итогам марта.

Продажи британских ритейлеров упали до минимума за 25 лет. Показатель снизился на 4,3% против снижения на 1,8% годом ранее. При этом в первые три недели марта продажи росли на 12%, а после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 23 марта рухнули сразу на 27%, говорится в докладе.

"Это худшее снижение, зафиксированное с момента, как мы начали отслеживать показатель в январе 1995 года", – сказала глава BRC Хелен Дикинсон.

Реклама

В тренде
Доллар растет, евро падает: НБУ обновил курс валют в Украине

Закрытие магазинов, осуществляющих продажу второстепенных товаров, привело к падению продаж непродуктовых ритейлеров в магазинах на 13% за прошедшие три месяца до конца марта.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика торговля Великобритания кризис карантин ритейл экономический кризис продажи коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин дал новые послабления бизнесу: кому еще разрешили работать в карантин
Кабмин дал новые послабления бизнесу: кому еще разрешили работать в карантинБизнес
Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег
Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денегЭкономика
Для бизнеса в Украине изменили правила аренды на время карантина
Для бизнеса в Украине изменили правила аренды на время карантинаБизнес
Рост безработицы: какие вакансии остались в Украине во время карантина
Рост безработицы: какие вакансии остались в Украине во время карантинаБизнес
Зарплата меньше, а безработица – больше: Украину ждет падение экономики
Зарплата меньше, а безработица – больше: Украину ждет падение экономикиЭкономика
Налоговые каникулы и отмена пени: за что можно не платить на карантине
Налоговые каникулы и отмена пени: за что можно не платить на карантинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...