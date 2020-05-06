Партизаны бизнеса: как салоны красоты выживают в карантин

Украина пережила больше 50 дней карантина. Сфера услуг, развлечений и частично торговли – закрыты. И так будет до 11 мая – даты, когда карантин ослабят. Кто-то подстроился под режим онлайн-заказов и доставляет товары покупателям домой. Но не у всех есть возможность перестроить бизнес. Некоторые предприниматели перевели персонал на две трети ставки. Но есть и те, кто работает втихую, чтобы иметь хоть какой-то заработок. Все понимают, что клиентов принимают за закрытыми дверями, записывают на стрижки и примерки по звонку... Голодать или работать, рискуя здоровьем – своим и клиентов?

В интернете даже распространяют советы, как работать в бьюти-сфере во время пандемии. Например, видео с красноречивым названием "Маникюр против коронавируса" появилось вскоре после объявления карантина и собрало более 5 тыс. просмотров. Дезинфекция, мытье рук, маски, перчатки и фартук – вот что советуют мастера маникюра для защиты себя и клиентов от заражения. Но сама автор вроде не одобряет салонных процедур во время карантина. А некоторые из ее коллег в комментариях написали, что вопреки запрету, продолжают работать.

"Я работаю как обычно, считая все это бредом. Единственная проблема – осталось семь масок и купить негде", – пишет комментатор.

А вот на штраф в 17 тыс. гривен никто из работающих не пожаловался. В Киевском центре поддержки и развития бизнеса знают только об одном случае наказания владельца салона красоты.

"Я слышала о таком случае, что знакомая мастера записалась к парикмахеру. Он ради нее открыл салон. Фактически, он был закрыт, но он запустил только одну свою приятельницу, а за ней зашла полиция и зафиксировала нарушения. Человек заплатил 17 тыс. гривен. Но я считаю, что это было мошенничество. Понимаете, полиция не берет у вас деньги наличными. А там взяли наличными", – рассказывает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

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На правительственном портале еще до соответствующего решения Кабмина даже создали электронную петицию с просьбой разрешить работать бьюти-индустрии. Работники обещают строго соблюдать нормы стерилизации и дезинфекции, обслуживать одного клиента на площади в десять квадратных метров, не допускать к работе мастеров и не воспринимать с признаками простуды. За две недели петицию подписали более четыре тысячи человек из необходимых 25-ти.

"Вообще ситуацию среди предпринимателей малого бизнеса можно назвать одним словом – "катастрофа". Я, например, не знаю предпринимателей, которые не применили сокращение чего-то. То есть все или сократили людей, или сократили расходы на аренду, съехали, сменили или закрыли офис", – перечисляет Томашевская.

По мнению эксперта, ухудшала дела и неопределенность со сроками. Пока не было объявления про 11 мая, предприниматели не знали, сколько продлится "lockdown", а следовательно, не могли планировать сотрудничество с арендодателями и партнерами.

Виктория Скоринина вместе с дочерью открыла салон красоты в конце января. Только обзавелись постоянными клиентами, как объявили карантин.

"Как запретили работать, убытки, конечно, пошли серьезные. Мы не дополучили за время карантина тысяч 60 гривен – это точно. Нам в одном только повезло, что хозяин помещения, у которого мы снимаем, разрешил не платить аренду. Вот это просто ему огромное спасибо!" – говорит Виктория.

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Иначе пришлось бы съезжать. Они решили, что подпольно работать не будут. Спасаются сбережениями и продажами косметики онлайн. Но коллег, у которых тупик, понимают.

"Люди выживают как могут. Это первое. Осуждать кого‑то я не могу. Но что я вам скажу. Я когда‑то работала на дому. Одна стрижка – и три дня можно убирать. Поэтому я не знаю, как, например, стричь на дому", – делится мыслями Виктория.

Впрочем, сейчас мать и дочь все равно ежедневно ходят в салон – затеяли там ремонт собственными силами. Готовы работать, как только это разрешат. У их помещения достаточная площадь, а дезинфекция, говорят, – не проблема. И даже обещают не повышать цены, несмотря на подорожание профессиональной косметики.

"Поднять цены – это будет гибельно, на самом деле. Надо оставить те, которые были раньше", – рассуждает женщина.

Запрет на работу в индустрии красоты неизбежно ведет к увеличению теневого рынка. Некоторые мастера вынужденно уходят в подполье: страх остаться без средств преобладает над риском заболеть или быть оштрафованным. Очевидно, они бы не делали этого, если бы не спрос.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что затянувшийся карантин внес жесткие коррективы в работу МАФов и киосков. Многие торговые точки разместили на дверях свои электронные адреса, по которым можно связаться с продавцом и оформить покупку с доставкой на дом.

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