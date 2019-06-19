Пассажиры назвали самую лучшую авиакомпанию в мире
Пальма первенства в пятый раз досталась авиаперевозчику Qatar Airways
Катарскую авиакомпанию Qatar Airways, которую ранее внесли в список самых пунктуальных, признали лучшей в мире – авиаперевозчик возглавил рейтинг World Airline Awards 2019 года, составленный британской маркетинговой компанией Skytrax.
В целом, десятка лучших авиакомпаний мира выглядит следующим образом:
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- ANA All Nippon Airways
- Cathay Pacific Airways
- Emirates
- EVA Air
- Hainan Airlines
- Qantas Airways
- Deutsche Lufthansa
- Thai Airways
Стоит отметить, что Qatar Airways возглавляет этот рейтинг в пятый раз за историю опросов.
Лучшей авиакомпанией Европе стала Lufthansa, в Северной Америке – Air Canada, в Азии – Singapore Airlines.
Кроме того, пальма первенства среди лоукостеров шестой год достается малазийской AirAsia. А вот среди европейских бюджетных авиакомпаний лучшей признали EasyJet.
Рейтинг был составлен с сентября 2018 года по май 2019 года по результатам опроса 21,65 млн пассажиров из более чем 100 государств.
Стоит отметить, что Qatar Airways и Singapore Airlines были признаны лучшими авикомпаниями и в рейтинге туристического агрегатора TripAdvisor.
Мы также писали, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways создать в нашей стране дочернюю компанию.
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