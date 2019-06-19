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Пассажиры назвали самую лучшую авиакомпанию в мире

19 июня, 05:09

Пальма первенства в пятый раз досталась авиаперевозчику Qatar Airways

Самолет Airbus A319 авиакомпании Qatar Airways
Самолет Airbus A319 авиакомпании Qatar Airways. Фото: Flickr

Катарскую авиакомпанию Qatar Airways, которую ранее внесли в список самых пунктуальных, признали лучшей в мире – авиаперевозчик возглавил рейтинг World Airline Awards 2019 года, составленный британской маркетинговой компанией Skytrax.

В целом, десятка лучших авиакомпаний мира выглядит следующим образом:

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • ANA All Nippon Airways
  • Cathay Pacific Airways
  • Emirates
  • EVA Air
  • Hainan Airlines
  • Qantas Airways
  • Deutsche Lufthansa
  • Thai Airways

Стоит отметить, что Qatar Airways возглавляет этот рейтинг в пятый раз за историю опросов.

Лучшей авиакомпанией Европе стала Lufthansa, в Северной Америке – Air Canada, в Азии – Singapore Airlines.

Кроме того, пальма первенства среди лоукостеров шестой год достается малазийской AirAsia. А вот среди европейских бюджетных авиакомпаний лучшей признали EasyJet.

Рейтинг был составлен с сентября 2018 года по май 2019 года по результатам опроса 21,65 млн пассажиров из более чем 100 государств.

Стоит отметить, что Qatar Airways и Singapore Airlines были признаны лучшими авикомпаниями и в рейтинге туристического агрегатора TripAdvisor.

Мы также писали, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways создать в нашей стране дочернюю компанию.

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Тег авиакомпания, авиаперевозки, лоукостер, авиаперелет, Qatar Airways

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