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Первая страна в мире запретит рекламу сладких напитков

16 октября, 08:11

Власти страны борются с эпидемией сахарного диабета

/ Фото: Pixabay

Город-государство Сингапур в 2020 году планирует первым в мире запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара, которые диетологи советуют перестать пить раз и навсегда. Об этом заявил министр здравоохранения Эдвин Тонг.

Запрет, как сообщает CNN, будет распространяться на все медиаплатформы, включая печатные издания, интернет-медиа и телевидение. Запрет коснется всех сладких газированных напитков, соков, питьевых йогуртов, растворимого кофе и тд. Кроме того, производители сладких напитков будут обязаны маркировать товары специальными отметками.

Издание отмечает, что такая инициатива появилась в рамках борьбы с диабетом. Каждый седьмой житель Сингапура болеет этим недугом. А по данным Всемирной организации здравоохранения, люди, которые употребляют одну-две банки сладкого напитка в день, рискуют заболеть диабетом второго типа на 26% больше, чем те, кто употребляет такие напитки реже.

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Также в Сингапуре рассматривается полный запрет чрезмерно сладких напитков и введение обязательных физических упражнений. В целом, министерство здравоохранения Сингапура будет изучать мнение потребителей и работников индустрии в течение нескольких следующих месяцев.

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Фото: welcomia / Freepik

В сингапурском отделении Coca-Cola заявили, что приветствуют такие меры, и заверили, что запрет не слишком отразится на компании, ведь они уже выпускают напитки без сахара или с его минимальным содержанием.

Напомним, ранее журнал The Economist включил Сингапур в список самых дорогих и городов мира. Вместе с ним, в рейтинг попали Париж, Гонконг, Цюрих и Женева.

А о том, какое необычное развлечение придумали в аэропорту Сингапура, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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