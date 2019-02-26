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Первая виртуальная женщина-диктор появилась в Китае

Сегодня, 04:30

Китайское информагентство "Синьхуа" разработало первую в мире телеведущую с искусственным интеллектом

Первая виртуальная женщина-диктор появилась в Китае Бизнес Китайское информагентство «Синьхуа» разработало первую в мире телеведущую с искусственным интеллектом

В ноябре 2018 года китайское государственное информагентство "Синьхуа" совместно с национальным поисковиком Sogou.com презентовало первого в мире телеведущего с искусственным интеллектом. Для роботов-ведущих (а их в Китае всего два) февраль 2019 года стал особым месяцем, ведь "Синьхуа" создало для первую в мире диктора-женщину с начинкой из нейросети. Журналистка получила настоящее человеческое имя — Синь Сяомен, а первое видео с ней было опубликовано на YouTube-канале издания New China TV.

Мимика Синь полностью соответствует движениям любой живой женщины, но внимательный зритель сможет заметить легкое размытие вокруг подвижных губ ведущей. 

За счет искусственного интеллекта телеведущая способна приобретать новые навыки и совершенствоваться прямо во время работы, пишет Futurism.

Сотрудники "Синьхуа" планируют, что журналистка присоединится в эфирах к другим ведущим-роботам. Вместе ИИ смогут вести полноценные программы и выпуски новостей, беседуя друг с другом. До сих пор два искусственных диктора снялись в 3400 новостных репортажах и провели на экране более 10 тысяч минут.

Профессиональный дебют Синь назначен на начало марта. Нейросеть проведет эфир на канале New China TV и осветит две сессии Всекитайского собрания народных представителей. К слову, живому стажеру такое сложное задание вряд ли бы досталось.

Напомним, Илон Маск отошел от работы над "дружелюбным" искусственным интеллектом. Предприниматель объяснил это нехваткой времени.

Тем временем, Украина вошла в ТОП-3 стран региона по количеству компаний в сфере. Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ.

Ранее в Китае искусственный интеллект оштрафовал портрет на автобусе за переход дороги на красный свет. Система распознавания лиц, использующая искусственный интеллект, выписала штраф местной предпринимательнице.

В прошлом году на выставке в Токио показали самых современных роботов:

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Тег ведущая, искусственный интеллект

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Medialeaks

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