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Итоги 100 дней программы "Доступные кредиты 5-7-9%": кто, где и сколько получил

19 мая, 17:38

Денис Беспалов

Наиболее подготовленными к такой государственной программе оказались аграрии

За первые сто дней работы Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, данные приводятся по состоянию на 15 мая.

Наиболее подготовленными к такой государственной программе для малого и среднего бизнеса оказались аграрии – 57% выданных банками-участниками программы кредитов. Также активными заемщиками были представители из сферы торговли и производства – 17%. На третьем месте – промышленники. 6% кредитов были выданы для предпринимателей, занимающихся промышленной переработкой.

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В региональном разрезе, как отмечают в министерстве, наиболее действенной программа "Доступные кредит 5-7-9%" оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). На втором месте – Полтавская область (7%). Лишь немного отстали от лидеров – предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%).

В тоже время, по состоянию на 15 мая, 1 241 заявка была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа – необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

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"На днях Фонд развития предпринимательства планирует подписать договоры о сотрудничестве практически со всеми банками, которые были согласованы Советом Фонда развития предпринимательства. После этого, Программа будет внедряться через 17 уполномоченных банков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также был расширен список инвестиционных целей, на которые предприниматель может получить заем в рамках программы.

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Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки микро – и малого бизнеса на время действия карантина.

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бизнес кредиты Кабинет министров Доступные кредиты 5-7-9%

Источник: Сегодня

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