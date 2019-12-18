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Первые среди лучших: Disney установили новый рекорд по прибыли

18 декабря, 04:24

В 2016 году, когда доход кинокомпании составил 7,2 млрд долларов, казалось, что больше заработать невозможно, но нет

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Фото: REUTERS/Nick Pfosi

Американская киностудия Walt Disney установила новый рекорд, к которому, несомненно, будут стремиться без преуменьшения все их конкуренты – стала первой, которая заработала 10 млрд долларов за год.

Как сообщает MarketWatch, кинокомпания побила собственный рекорд трехлетней давности – в 2016 году доход Walt Disney составил 7,6 млрд долларов.

"Звездами" проката, которые подтвердили статус киностудии как лучшей в мире, стали шесть картин-миллиардников: "Мстители: Финал" (2,798 млрд долларов), "Король Лев" (1,656 млрд), "Капитан Марвел" (1,130 млрд), "Алладин" (1,032 млрд), "История игрушек 4" (1,074 млрд) и установившее в ноябре рекорд "Холодное сердце 2"(1,032 млрд).

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Однако и это не предел – на этой неделе стартует премьера финала космической кинофраншизы "Звёздные войны: Скайуокер. Восход". Фильм также внесет свою лепту в "копилку" – ему прочат не менее 205 млн долларов в первый уикенд.

Отмечается, что летом в США и Канаде на картины Disney приходилось почти половина продаж всех билетов в кинотеатры.

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А если учесть сборы от фильмов "Люди Икс: Темный Феникс" (252 млн) и "Форд против Феррари" (167 млн), снятых кинокомпанией 20th Century Fox, которую Disney приобрела в марте этого года, мировые кассовые сборы киностудии уже приблизились к 12 млрд долларов.

Однако эксперты считают, что в следующем году Walt Disney вряд ли сумеет достичь подобных высот, так как ни громких сиквелов, ни завершения киноэпопей они не планируют.

А вот вокруг киноадаптации мультфильма "Мулан" от Disney, которая должна выйти на большие экраны в 2020 году, разгорелся скандал. Подробнее об этом в видеосюжете:

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Источник: Интерфакс

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