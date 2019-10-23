Пиратским сайтам в Украине отключили плеер: что произошло

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Правообладатели в Нидерландах добились отключения серверов стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов для показа фильмов и сериалов рунета, в том числе популярным и в Украине (в т.ч. HDrezka, Baskino, ГидОнлайн, KinoGo и т.д.). Об этом сообщил Torrent Freak со ссылкой на Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN).

"Борьба с пиратством носит глобальный характер, поэтому мы преследуем операторов таких услуг, их хостинг-инфраструктуру, а также других посредников, поддерживающих эти нелегальные сервисы", - заявил глава BREIN Тим Куйк.

На главной странице сайта Moonwalk говорится, что плеер "никогда не заработает вновь". А на популярных среди украинцев нелегальных сайтах для просмотра видео Moonwalk, действительно, не загружается:

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Борьба с плеером, который работал с 2013 года, началась в начале 2019 года. По данным BREIN, на серверах Moonwalk находились 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. Плеер не только воспроизводил контент, но и хранил его, а потому был очень популярен среди пиратских сайтов – только в рунете Moonwalk использовался на 80% таких ресурсов. Владельцы плеера зарабатывали на встроенной рекламе.

Напомним, Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

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