По 25 тысяч долларов на проект: стартапы в Украине поддержат за счет бюджета
Гройсман и Маркарова запустили Фонд стартапов и объяснили, зачем он нужен
Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова официально запустили государственный Фонд стартапов, на финансирование которого из государственного бюджета выделяется 390 млн грн.
Премьер в своей вступительной речи отметил, что теперь Украина по примеру передовых стран получила реальный инструмент поддержки отечественных инновационных стартапов.
"Мы наполнили его (фонд. – Ред.) ресурсом. Это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку стартапов", - сказал Гройсман.
Также Гройсман отметил, что финансирование из фонда предполагает выделение от 25 до 75 тыс. долларов на один проект, срок реализации которого составляет до двух лет.
В свою очередь, Маркарова подписала указ о создании наблюдательного совета фонда, который теперь будет полностью руководить всеми процессами. В состав набсовета вошли семь человек, среди которых есть и замминистра финансов Юрий Гелетий.
Маркарова отметила, что фонд будет финансировать те проекты, которые с высокой долей вероятности могут стать коммерчески успешными.
Напомним, в январе 2019 года восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Они презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.
Ранее Гройсман также пообщался с авторами около 60 уникальных стартап-проектов – от медицинского оборудования и энергоэффективных технологий до военных разработок на основе акустики и 3D-гидов:
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