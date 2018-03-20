По "делу Фирташа" прошли массовые обыски – ГПУ

Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами. Обыски прошли в рамках уголовного производства о неуплате 500 млн грн налогов рядом предприятий, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

Сарган напомнила, что обыски касаются событий 2015-2017 гг, когда "члены организованной преступной группировки организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний". По данным ГПУ, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF.

"С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между упомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом Страхование" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", – сообщила Сарган.

Эти деньги, как отмечают в Генпрокуратуре, были выведены с помощью поддельных кредитных договоров, купли-продажи "мусорных" ценных бумаг и подставных физических лиц.

"После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", – сообщила Сарган.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

В феврале-2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.