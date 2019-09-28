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Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольнений

28 сентября, 08:12

Каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношений с коллегами

В Украине становится все меньше безработных, но это совершенно не означает, что увольняться стали меньше. Сотрудники компаний в Украине сейчас значительно быстрее склонны менять работу, когда она их не устраивает. По данным совместного исследования компаний Randstad и АНКОР, если в 2018 году всего 23% украинцев сменили работодателя, в 2019 году это будут готовы сделать уже 36%.

Причем, как показало исследование кадрового портала Rabota.ua, каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношениях с коллегами.

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Оказалось, что недоразумения между работниками возникают в основном из-за зависти, непрофессионализма и сплетен. А в целом отношения с коллегами – значимее по весу, чем плохие условия труда, большая нагрузка и неудобный график.

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Кроме того, украинцы часто покидают должности из-за отсутствия карьерного роста и низкой зарплаты.

Также новости "Сегодня" сообщали, что все больше людей в Украине зарабатывают без начальников и активно осваивают фриланс:

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