Подключение сел к интернету можно ускорить: в "Укртелекоме" рассказали о потенциале

В компании также констатировали падение доходов от проводной телефонии

/ Фото: Pixabay

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Темпы подключения сел к высокоскоростному оптическому интернету "Укртелекома" по итогам девяти месяцев увеличились в два раза. Сейчас оператор связи предоставляет услугу доступа к интернету в более чем 2340 населенных пунктах.

Ускорить процесс, необходимый также для реализации программы Государство в смартфоне, помогло бы, в частности, погашение задолженности перед компанией местных органов власти. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам трех кварталов сказал директор ПАО "Укртелеком" Юрий Курмаз. По его словам, сумма долга составляет 161 млн грн.

"Порядок цифр может показаться на уровне общих доходов "Укртелекома" от предоставления телекомуслуг не таким значительным. Однако этих денежных ресурсов "Укртелекому" было бы достаточно, чтобы провести оптику и обеспечить оптическим доступом к интернету порядка 150 небольших населенных пунктов райцентров, поселком городского типа и небольших сел", – отметил он.

Помимо этого, оператор связи ожидает зеленый свет от власти на реализацию своего проекта устранения "цифрового разрыва".

"Этих результатов удалось добиться без реализации программы устранения цифрового разрыва, которая была представлена командой "Укртелекома" в рамках развития цифровой экономики правительственным структурам, и которая сегодня обсуждается <…> Мы надеемся, если диалог у нас будет конструктивный с органами власти и местного самоуправления, то темпы могут вырасти", – сказал директор компании.

Он также отметил рост доходов от предоставления интернет-услуг. Так, за год они выросли на 7% до 1,32 млрд грн. Сейчас оператор работает у больше чем 2340 населенных пунктах.

На ряду этим в компании констатируют падение доходов от проводной телефонной связи. За три квартала они снизились на 7,8%. Это, в частности, связано с сокращением абонентской базы и кражами инфраструктуры, говорят в "Укртелекоме".

В целом общий доход оператора связи по итогам девяти месяцев остается стабильным – почти 4,84 млрд грн. При этом доход от телекоммуникационных услуг составил 4,04 млрд грн. За отчетный период компания уплатила почти 1,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

Ранее мы писали, что отсутствие интернета в селах мешает развитию безналичных платежей в Украине.

Напомним, 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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