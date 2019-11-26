Поколение предпринимателей: как заинтересовать стартаперов оставаться в Украине

/ Фото: Pixabay

Реклама

Украинским фермерам пообещали дешевые кредиты на покупку угодий после открытия рынка земли. А вот желающим открыть свое дело не в сфере сельского хозяйства повезло меньше. Брать кредит под 20% – слишком рискованная затея, особенно для новичка в бизнесе, и тем более для стартапера – человека, вдохновленного на реализацию собственной новаторской идеи. Как создать и для них комфортную среду? Об этом среди прочего говорили участники панельной дискуссии "Доступ к финансированию", организованной Киевской школой экономики (KSE).

"Только не банк": почему стартапы не начинают с кредита

Чтобы запустить свое дело в Украине, нужно быть хотя бы чуточку авантюристом, поскольку это колоссальные риски, говорят специалисты. Например, в банковской среде – это риски невозврата займа, чем и объясняется высокие ставки. И все же в Украине есть банки, которые предлагают кредиты как раз для стартаперов (от англ. startup – стартующий). Однако фактически средств хватает на операционные затраты, а расти на них – нереально, объясняет основательница Startup Ukraine, образовательного центра для предпринимателей, Анна Петрова.

"Доступ к финансам – огромная проблема среди предпринимателей, особенно начинающих. Потому что банки, например, не умеют работать со стартапами – у них нет на эту тему риск-менеджмента и т.д.", – отметила она.

Впрочем, стартапам на ранней стадии и вовсе не подходит банковское финансирование, считает Валерий Майборода, и.о. руководителя подразделения инвестиционного консультирования и управления активами Немецко-украинского фонда (НУФ).

"Стартапам необходим другой механизм финансирования, – уверен Майборода. – Если посмотреть на опыт Европы, то это, как правило, грантовые средства <…> А уже потом – кредитные гарантии и стандартное кредитирование".

То есть до банковского кредитования бизнесу еще нужно "дорасти". К примеру, сам НУФ совместно с банками в Украине предлагает кредитные программы для малых и средних предпринимателей, за плечами которых более года хозяйственной деятельности.

"Этот ресурс дается не под оборотные средства, не на торговлю – это перерабатывающая промышленность и только капитальные инвестиции", – отметил Майборода.

Европейская философия и альтернативы

Официальную государственную информацию о банковских, муниципальных и донорских программах можно поискать на пока тестовом сайте Офиса развития малого и среднего предпринимательства, созданного при Минэкономики осенью 2018-го. Но нужно учесть, что многие донорские программы, доступные в Украине, действуют лишь до 2020 года. Также они выдвигают ряд ограничений. Например, деньги могут даваться только на обучение, или же бизнесу из аграрного, туристического сектора.

Может присутствовать и такое условие, как экологическая составляющая проекта, говорит Анна Юденко, соосновательница стартапа Advin, нацеленного помочь производителю управлять товарами на полках в супермаркетах. К тому же, по ее словам, собрать необходимые для участия в гранте документы, – еще та задача. Анна считает, что ее проекту больше подходит акселератор – организация, которая помогает и с обучением, и с финансированием.

"В Украине есть инкубаторы, где за небольшие деньги дадут инструменты поддержки. А акселератора, который вас выращивает, дает знания, инструменты и потом может вас купить, инвестировав в вас, нет", – отмечает Юденко.

Стартап Advin начал искать необходимую инфраструктуру за рубежом. Сейчас проходит онлайн-курс при прибалтийском акселераторе. Анна Юденко и ее коллега Роман признаются: стать полноценным участником акселератора они не смогли, в частности, из-за низкого уровня владения английским языком. Однако в будущем команда рассчитывают на полноценное участие, что подразумевает и финансирование проекта.

Таким образом, молодые предприниматели часто нуждаются не только в финансировании, но и в дополнительных знаниях в сфере бизнеса. В Европе это понимают и поэтому выстраивают работу со стартапами не так, как в Украине.

"В Европе другая философия. Сначала тебя учат, с тобой составляют бизнес-план, тебе дают грант. Ты обжегся – ничего, тебе дадут снова. Конечно, если сильно злоупотребляешь, то вылетаешь из этого процесса, – рассказывает Майборода. – Когда сажаешь дерево, не ожидаешь ведь уже на второй год яблок. На пятый год вообще заморозки могут случиться, и дерево пропадет. Но ты сажаешь, поливаешь… Такая философия во всех европейских странах. Small Bysiness Administration. Это дает гранты, кредиты, гарантии. Еще и помогает предпринимателю искать заказы".

В Офисе развития малого и среднего бизнеса (МСБ) соглашаются и с проблемой финансирования, и с фактом нехватки знаний в сфере предпринимательства.

"Мы определили несколько заданий: преодолеть информационный дисбаланс между столицей или городами-миллионщиками и регионами, малыми городами и даже селами<…> Здесь не только вопрос денег, но и вопрос, где получить знания, улучшить навыки управления финансами, чтобы повысить шансы на получение банковского кредита <...> Сочетание развития финансовой грамотности на ряду с механизмами, которые должны помочь бизнесу с доступом к финансовым институциям, есть и в ближайшее время останется приоритетом", – говорит Андрей Слабинский, директор Офиса развития МСБ.

Слабинский также отметил, что до сих пор государство в Украине финансово поддерживало преимущественно аграриев. Он надеется, что действие фонда частичного гарантирования кредитов, который запустят до открытия рынка земли, будет распространятся не только на малых фермеров, но и на весь МСБ.

Также огромные надежды стейкхолдеры возлагают на государственный Фонд стартапов.

В целом же добиться того, чтобы банки в Украине кредитовали под более низкие проценты, можно, считают специалисты. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Роман Шпек отмечал, что для этого нужно наладить работу судебных органов по взысканию сумм с должников.

Также эксперты рассказали, какие риски кроются за навязчивыми предложениями ряда финучреждений оформить быстрый кредит:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама