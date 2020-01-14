Половина украинцев работают нелегально или уехали на заработки – Милованов

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

В Украине выросли штрафы для бизнеса за нарушение трудового законодательства, но легально работает все еще лишь половина украинцев трудоспособного возраста. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает "Радио Свобода".

По словам министра, вторая половина трудоспособных граждан страны или работает в "тени", или находится на заработках за границей. Он подчеркнул, что неформальное трудоустройство означает, что такие люди не защищены трудовым законодательством.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", – сказал Милованов.

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По словам Милованова, предложенные правительством изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест. Также в правительстве планируют в течение следующих пять лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

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Как сообщалось, украинцам готовят новый Трудовой кодекс, который заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось полвека. Так, в Верховную Раду уже подан подготовленный правительством законопроект "О труде". Ранее Милованов рассказывал об этом документе новостям "Сегодня":

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