Полтора миллиона гривен на пять лет: Зеленский объявил о доступных кредитах для бизнеса

Ставки по доступным займам будут разными, но низкими

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Украинский бизнес сможет получить доступные кредиты по льготным ставкам от 5% до 9%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который ранее уже говорил о курсе на удешевление кредитов.

В своем видеообращении в Facebook Зеленский проинформировал, что сумма таких кредитов будет составлять 1,5 млн гривен, срок кредитования – пять лет.

Ставки будут различаться в зависимости от статуса заемщика:

5% – для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

– для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места; 7% – для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. "Но если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%", – подчеркнул Зеленский.

– для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. "Но если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%", – подчеркнул Зеленский. 9% – для действующего бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн гривен, который хочет расшириться.

"Совсем скоро появится детальная информация об условиях и механизмах, по которым это будет работать, а также мы расскажем о следующих этапах нашей программы", – добавил президент.

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Зеленский объяснил, что доступные кредиты для бизнеса являются первым этапом новой государственной программы "Возвращайся и оставайся".

"Украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству. Ваши знания таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались", – объяснил президент.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, в какой помощи, кроме кредитов, нуждается малый бизнес.

А пока в стране пытаются создать условия для возобновления бизнес-кредитования, рядовые украинцы "подсели" на быстрые займы. Новости "Сегодня" разбирались, какие риски кроются за навязчивыми предложениями ряда финучреждений оформить быстрый кредит:

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