Порошенко: IKEA могла зайти в Украину еще 10 лет назад

Шведская компания IKEA, первый магазин которой откроется в Киеве в 2019 году, могла зайти в Украину еще 10 лет назад. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке.

"К сожалению, это могло произойти, по меньшей мере, 10 лет назад. Но инвестиционный климат не позволил IKEA принять правильное решение в то время. И только сейчас, после того, как была налажена эффективная работа, и тогда, когда IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства, констатируя улучшение инвестиционного климата, было принято это очень важное решение", – цитирует Порошенко Администрация президента.

Также Порошенко пояснил, почему начало работы IKEA – это важный шаг.

"Почему это так важно? Потому что IKEA – очень знаковый бренд. И мне очень импонирует слоган – создание лучшего в повседневной жизни. Это оптимальное соотношение: цена, качество и надежность", – добавил Порошенко.

Ранее и.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко также отмечала, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.

Впрочем, открытие магазина в формате City store должно стать только началом работы бренда в Украине, считает президент.

"Я жду, когда будет следующий, второй этап, когда IKEA примет решение о размещении здесь собственного производства. В Украине для этого есть все – сырье, древесина, высокопрофессиональный персонал, уникальные торговые соглашения с ЕС и многими другими странами – все условия для изготовления качественной конкурентоспособной продукции", – добавил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что сейчас продолжается работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны. В частности, недавно шведский бренд H&M заработал в Украине, а также было подписано соглашение об инвестициях в возобновляемую энергетику со стороны норвежской компании. Президент рассказал, что еще планируется решение по инвестициям саудовской компании в аграрный сектор и ожидается приход бренда Decathlon.

"Инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит, является ярким признаком доверия к Украине со стороны мировых инвесторов", – отметил он.

В свою очередь, главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европа Стефан Вановербеке отметил: "Верим, что Украина важная страна в Европе. И мы видим, что это правильное время для IKEA быть здесь".

Шведская компания IKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Владельцами IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

IKEA начнет работу в Украине в 2019 году не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат относительно небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.