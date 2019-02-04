Порошенко напомнил об идее нового налога в Украине

Президент планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой принять соответствующий закон

Фото: Pixabay

Порошенко напомнил об идее нового налога в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fd/742/5c57fd74213f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fd/742/5c57fd74213f2.jpg 2019-02-04T10:54:00+02:00 Бизнес Президент планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой принять соответствующий закон

Верховная Рада Украины должна поддержать законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НВК). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

"Буду просить поддержки парламента и по налогу на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль", – сказал Порошенко.

Кроме того, президент поддержал либерализацию валютного регулирования в Украине.

Как сообщалось, 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ еще не проходил рассмотрение в сессионном зале. Документ предлагает отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

При этом ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, предостерегли от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал.

Однако осенью-2018 Порошенко отмечал, что если раньше Международный валютный фонд (МВФ) однозначно выступал против внедрения НВК в Украине, то сейчас МВФ воспринимает эту идею уже более положительно. Как подчеркнул Порошенко, проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Президент уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.

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