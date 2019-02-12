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Порошенко напомнил Раде о новом налоге и рынке земли

Вчера, 12:24

Законодательные изменения необходимы для роста экономики, уверен президент

Фото: president.gov.ua
Порошенко напомнил Раде о новом налоге и рынке земли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg Бизнес Законодательные изменения необходимы для роста экономики, уверен президент

Президент Петр Порошенко предложит народным депутатам вернуться к рассмотрению законопроектов о налоге на выведенный капитал и создании Национального бюро финансовых расследований. Об этом глава украинского государства заявил на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"После возврата народных депутатов с избирательной гонки в зал Верховной Рады буду предлагать вернуться к законопроекту о налоге на выведенный капитал как ключевому источнику для внутренних инвестиций", — отметил Порошенко.

Президент также считает, что необходимо дать честные ответы на вопросы о цивилизованном рынке земли, "отсутствие которого является еще большим пятном для роста экономики, чем коррупция", о продолжении борьбы с коррупцией и о приватизации раздутого сектора экономики.

"Кстати, воспользуюсь первой же возможностью, чтобы законопроект о создании Национального бюро финансовых расследований был проголосован парламентом в ближайшее время", — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект № 8557 о налоге на выведенный капитал. Документ еще не проходил рассмотрение в сессионном зале. Документ предлагает отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам или иначе выведены за границу.

При этом ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, предостерегли от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал.  Однако осенью-2018 Порошенко отмечал, что если раньше Международный валютный фонд однозначно выступал против внедрения НВК в Украине, то сейчас МВФ воспринимает эту идею уже более положительно. Как подчеркнул Порошенко, проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Позже, в начале 2019 года, Порошенко уже анонсировал, что попросит Верховную Раду принять законопроект о налоге на выведенный капитал. Президент уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.

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Тег налоги, Порошенко, Dragon Capital, налог на выведенный капитал, НВК

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Источник:

Интерфакс-Украина

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