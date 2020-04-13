После карантина в Украине появится 500 тысяч рабочих мест – Шмыгаль

Кабинет министров намерен в мае, когда Украина должна выйти на работу, создать 500 тыс. рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина".

"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что, среди прочего, этим будет заниматься Совет по вопросам экономического развития. Глава правительства уточнил, что с мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность (создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу и т.д.), а с июня по июль начнут возобновлять работу общественного транспорта, завершат учебный год 2019-2020 и разрешат посещать зоны отдыха.

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Как известно, карантинные меры в Украине пока продлены до 24 апреля. С 6 апреля правительство ужесточило ограничения. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. Также определен круг лиц, которые должны находиться на самоизоляции.

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