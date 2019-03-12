После крушения в Эфиопии акции Boeing рекордно упали

Это самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года

Boeing 747-400. Фото: Flickr.

После крушения в Эфиопии акции Boeing рекордно упали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/81a/731/5c881a7317c7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/81a/731/5c881a7317c7c.jpg 2019-03-12T22:49:11+02:00 Бизнес Это самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года

Акции Boeing после крушения самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордное после трагедии 11 сентября 2001 года падение.

На открытии торгов в понедельник, 11 марта, акции Boeing потеряли в цене 11%. Как отмечают СМИ, это самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года. Отыграли его бумаги лишь частично – по итогам дня падение составило 5,33%.

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Китай, Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

Полеты Boeing 737 MAX 8 приостановила сама Ethiopian Airlines, о снятии лайнеров с рейсов объявили Comair, бразильский перевозчик GOL, мексиканский Aeromexico и норвежская Norwegian. Аргентинские пилоты отказываются летать на самолетах этого типа, а в Индии для экипажей ужесточили требования.

Всего, по подсчетам The New York Times, эксплуатацию лайнера 737 MAX 8 прекратили 25 перевозчиков в разных странах мира.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"), выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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