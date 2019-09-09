Постановление о переводе бизнеса на безнал "зависло" в Кабмине – ЕБА

Специалисты рассчитывают, правительство как можно скорее займется этим вопросом

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Разработанное Министерством экономразвития постановление, которое должно было урегулировать переход бизнеса на безналичные расчеты, так и не было окончательно принято в Кабинете министров. Об этом сайту "Сегодня" рассказала координатор Комитета электронных платежей Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Ольга Куничак.

"Сейчас постановление, которое будет обязывать всех субъектов хозяйствования обеспечить возможность осуществить безналичные расчеты за проданные товары/оказанные услуги с использованием электронных платежных средств или сервисов, пока не утверждено Кабинетом министров Украины, поскольку проект постановления находится на доработке. Надеемся, что КМУ в ближайшее время утвердит постановление, и у потребителей появится возможность самостоятельно определять способ оплаты. Также изменения станут мощным стимулом для развития платежной инфраструктуры и дадут возможность вывести из тени значительную часть расчетов", – отметила Куничак.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" - Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньги

Напомним, за год количество наличных денег в обращении уменьшилось более чем на шесть миллиардов гривен, говорят в Нацбанке. И это не потому, что украинцы стали зарабатывать меньше - просто они все чаще выбирают безналичные расчеты:

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