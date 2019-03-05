"Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика
Предпринимателей чаще всего проверяет Гоструда, но процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы
В Украине разработали новую концепцию проверок бизнеса, но пожарная служба все еще выявляет нарушения в 97% проверенных компаний. Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.
"Если бизнес проверит пожарная служба, то в 97% будет обнаружено нарушение. Если гоструда — 73%, а госпотребслужба — 39%", - говорится в результатах исследования.
В целом за последний год государственные проверяющие органы провели 73 271 проверок бизнеса. И чаще всего украинский бизнес проверяла служба по труду (20 783). На втором месте — служба по чрезвычайным ситуациям (16 638 проверок). На третьем — служба по вопросам безопасности пищевых продуктов (16 178).
Однако процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы. Так, если к бизнесу придет служба по чрезвычайным ситуациям — то почти наверняка обнаружит нарушения. 97% проверок на пожарную безопасность заканчиваются именно так.
На втором места по доле найденных нарушений — служба по геологии и недрам (89%), на третьем — экологическая служба и служба по лекарственным средствам (по 84%).
Напомним, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью "Сегодня" рассказал о наказаниях для инспекторов, которые проверяют бизнес. При этом чиновник уверен – если нарушения находят почти в 100% случаев, проблема не с бизнесом, а с установленными правилами.
А пока обычных инспекций становится меньше, Госслужба труда стала проверять предпринимателей строже. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":
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