"Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика

Предпринимателей чаще всего проверяет Гоструда, но процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы

Фото: пресс-центр НБУ

"Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg 2019-03-05T11:44:00+02:00 Бизнес Предпринимателей чаще всего проверяет Гоструда, но процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы

В Украине разработали новую концепцию проверок бизнеса, но пожарная служба все еще выявляет нарушения в 97% проверенных компаний. Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Если бизнес проверит пожарная служба, то в 97% будет обнаружено нарушение. Если гоструда — 73%, а госпотребслужба — 39%", - говорится в результатах исследования.

В целом за последний год государственные проверяющие органы провели 73 271 проверок бизнеса. И чаще всего украинский бизнес проверяла служба по труду (20 783). На втором месте — служба по чрезвычайным ситуациям (16 638 проверок). На третьем — служба по вопросам безопасности пищевых продуктов (16 178).

Однако процент выявленных нарушений сильно отличается в зависимости от службы. Так, если к бизнесу придет служба по чрезвычайным ситуациям — то почти наверняка обнаружит нарушения. 97% проверок на пожарную безопасность заканчиваются именно так.

На втором места по доле найденных нарушений — служба по геологии и недрам (89%), на третьем — экологическая служба и служба по лекарственным средствам (по 84%).

Напомним, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью "Сегодня" рассказал о наказаниях для инспекторов, которые проверяют бизнес. При этом чиновник уверен – если нарушения находят почти в 100% случаев, проблема не с бизнесом, а с установленными правилами.

А пока обычных инспекций становится меньше, Госслужба труда стала проверять предпринимателей строже. Бизнес инспектируют на предмет "зарплат в конвертах":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пожарники" находят нарушения почти при каждой проверке бизнеса: опубликована статистика". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.