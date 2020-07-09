Позиция "Медиа Группы Украина" относительно результатов конкурса АРМА

Конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного

Позиция "Медиа Группы Украина" относительно результатов конкурса Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко:

Реклама

"Медиа Группа Украина" считает, что конкурс на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко не соответствует нормам Закона "О телевидении и радиовещании". По сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом. Кроме того, условия конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные Законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.

"Таким образом, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством о предоставлении права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг "Украинского Медиа Холдинга" должна происходить согласно нормам действующего законодательства Украины", – говорится на сайте "Медиа Группы Украина".

"Медиа Группа Украина" оставляет за собой право обратиться в суд.

Напомним, 9 сентября 2019 Печерский райсуд Киева передал в управление АРМА медиаактивы беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича, владельца "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко. В частности, в управление АРМА передали имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), радиостанции "Голос столицы", Lounge FM и Radio Next, "Авторадио", "Ретро ФМ"; юридические лица порталов Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; издательский дом УМХ и его издания "Теленеделя", "Аргументы и факты в Украине", "КП в Украине", "Корреспондент", "Деньги.ua", "Команда", "За рулем"; типографию "Укрполиграфмедиа", ряд рекламных агентств и сейлзхаусов, сетей распространения прессы (в том числе "Твоя пресса").

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама