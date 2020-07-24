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Позиция "Медиа Группа Украина" по результатам конкурса АРМА на управление активами "Украинского Медиа Холдинга"

24 июля, 17:00

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

"Медиа Группа Украина" призывает АРМА услышать мнение индустрии

"Медиа Группа Украина" приветствует решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) прислушаться к участникам медийного рынка и учесть общественный резонанс, который вызвал конкурс на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ) .Об этом говорится на странице "Медиа Группы Украина" в Facebook.

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"Мы, "Медиа Группа Украина", как и другие представители медиа-рынка, считаем, что конкурс должен соответствовать всем требованиям законодательства Украины, быть прозрачным и объективным, – таким, в котором все участники будут иметь равные права и возможности.

На данный момент объявлен новый конкурс. Но, к сожалению, проблемные вопросы, на которые указывали эксперты и участники рынка, не устранены. Это может поставить под сомнение законность проведения нового конкурса тоже.

Да и первый, и второй конкурсы объявлены без соблюдения процедур, предусмотренных Законом "О публичных закупках", в том числе без проведения предварительной оценки активов и представления детальной информации о финансовом состоянии объектов, которые передаются в управление. Участники конкурса должны представить собственные бизнес-программы по развитию указанных активов, которые, среди прочего, должны включать и обязательства платить гарантированную сумму в государственный бюджет.

В то же время, по нашему мнению, представление любых бизнес-приложений без базовой информации по активам, которые предлагаются в управление, является фикцией, что делает процесс избрания АРМА победителя по таким критериям крайне непрозрачным и содержащим коррупционные риски.

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Кроме того, результаты объявленного конкурса могут существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке. Учитывая высокий риск монополизации рынка, считаем, что нужно передавать в управление не все активы вместе, а определенными частями (лотами), что больше соответствует рыночной логике и нормам конкуренции.

Призываем АРМА услышать мнение индустрии и провести конкурс с соблюдением всех требований законодательства", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 сентября 2019 Печерский райсуд Киева передал в управление АРМА медиаактивы беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича, владельца "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко. В частности, в управление АРМА передали имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), радиостанции "Голос столицы", Lounge FM и Radio Next, "Авторадио", "Ретро ФМ"; юридические лица порталов Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; издательский дом УМХ и его издания "Теленеделя", "Аргументы и факты в Украине", "КП в Украине", "Корреспондент", "Деньги.ua", "Команда", "За рулем"; типографию "Укрполиграфмедиа", ряд рекламных агентств и сейлзхаусов, сетей распространения прессы (в том числе "Твоя пресса").

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конкурс СМИ активы umh Медиа Группа Украина АРМА

Источник: Медиа Группа Украина

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