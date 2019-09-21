Правила успеха известных людей: Дэвид Огилви

По мнению Огилви, смириться с продукцией «второго сорта» — значит совершить медленное самоубийство

geniusmarketing.me

В современном деловом мире не имеет смысла быть творческим, оригинально мыслящим человеком, если вы не можете продать то, что создали.

Я мог бы позиционировать мыло "Дав" как моющее средство для мужчин после грязной работы. Но вместо этого решил назвать его туалетным мылом для женщин с сухой кожей. Последние 25 лет это действовало безотказно.

Рекла­ма, ничего не обещающая потребителю, абсолютно бесполезна. При­ том, что в подавляющем большинстве современных рекламных кампаний какие-либо обещания вообще отсутствуют по определению.

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Изучите продукт, который вы собираетесь рекламировать. Чем больше вы о нем знаете, тем выше вероятность, что вам в голову придет великолепная идея, как его получше продать.

Почему одни люди выбирают "Джек Дэниелс", а другие — "Грэнд Дад" или "Тэйлор"? Они попробовали все три сорта и сравнили вкус? Не смешите меня. На самом деле, у всех этих трех сортов — три различных имиджа, воздействующих на разные слои потребительской аудитории. Люди выбирают не виски. Они выбирают имидж.

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Постоянно напоминайте вашим людям о необходимости соблюдения высоких профессиональных стандартов. Смириться с продукцией "второго сорта" — значит совершить медленное самоубийство.

Сюжет иллюстрации имеет гораздо большее значение, чем технические приемы ее создания. Как и при создании всех других элементов рекламы, при создании иллюстраций сущность важнее формы.

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