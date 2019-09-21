Правила успеха известных людей: Дэвид Огилви

В современном деловом мире не имеет смысла быть творческим, оригинально мыслящим человеком, если вы не можете продать то, что создали.
Я мог бы позиционировать мыло "Дав" как моющее средство для мужчин после грязной работы. Но вместо этого решил назвать его туалетным мылом для женщин с сухой кожей. Последние 25 лет это действовало безотказно.
Реклама, ничего не обещающая потребителю, абсолютно бесполезна. При том, что в подавляющем большинстве современных рекламных кампаний какие-либо обещания вообще отсутствуют по определению.
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Изучите продукт, который вы собираетесь рекламировать. Чем больше вы о нем знаете, тем выше вероятность, что вам в голову придет великолепная идея, как его получше продать.
Почему одни люди выбирают "Джек Дэниелс", а другие — "Грэнд Дад" или "Тэйлор"? Они попробовали все три сорта и сравнили вкус? Не смешите меня. На самом деле, у всех этих трех сортов — три различных имиджа, воздействующих на разные слои потребительской аудитории. Люди выбирают не виски. Они выбирают имидж.
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Постоянно напоминайте вашим людям о необходимости соблюдения высоких профессиональных стандартов. Смириться с продукцией "второго сорта" — значит совершить медленное самоубийство.
Сюжет иллюстрации имеет гораздо большее значение, чем технические приемы ее создания. Как и при создании всех других элементов рекламы, при создании иллюстраций сущность важнее формы.
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