Правила успеха известных людей: Энцо Феррари
Основатель автокомпании Ferrari Энцо Ансельмо Феррари считал, что в бизнесе работает правило: клиент не всегда прав
Работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти.
Не знаю такой машины, которой повредили бы автогонки.
Я не дизайнер. Это делают другие люди. А я действую им на нервы.
Единственная настоящая любовь в этом мире — это любовь отца к своему сыну.
В мире существуют два мнения: мое и неправильное.
В бизнесе работает правило: клиент не всегда прав.
Нужно жить и добиваться вершин здесь и сейчас. Поэтому мне не нужны памятники.
Единственные мои друзья, которым я верю до конца, — это автомобили.
Я женился на 12 цилиндрах и никогда с ними не расставался.
Моторы — как женщины. Нужно знать, где потрогать.
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