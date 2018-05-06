Правила успеха известных людей: Энцо Феррари

Основатель автокомпании Ferrari Энцо Ансельмо Феррари считал, что в бизнесе работает правило: клиент не всегда прав

Работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти.

Не знаю такой машины, которой повредили бы автогонки.

Я не дизайнер. Это делают другие люди. А я действую им на нервы.

Единственная настоящая любовь в этом мире — это любовь отца к своему сыну.

В мире существуют два мнения: мое и неправильное.

В бизнесе работает правило: клиент не всегда прав.

Нужно жить и добиваться вершин здесь и сейчас. Поэтому мне не нужны памятники.

Единственные мои друзья, которым я верю до конца, — это автомобили.

Я женился на 12 цилиндрах и никогда с ними не расставался.

Моторы — как женщины. Нужно знать, где потрогать.