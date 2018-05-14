Правила успеха от известных людей: Анна Магдалена Леммингер

По мнению Леммингер, справляться с трудностями означает принимать их, даже если это больно

"Я могу то, что хочу", — эти слова я часто себе повторяла. Поэтому многого добилась.

Важнее всего вера в себя и в собственные силы.

Справляться с трудностями означает принимать их, даже если это больно.

Необходимо самостоятельно определяться в жизни.

В кризисных ситуациях не обойтись без известной доли самообладания, которая дает возможность взглянуть на проблемы со стороны. Ведь если рассматривать положение хладнокровно, то оно оказывается вовсе не безнадежным.

Очень важным для приоритета позитива в жизни является хорошее отношение к самому себе.

Мы заметно облегчим жизнь себе и окружающим нас людям, если будем критиковать меньше, но качественнее.

Чудеса можно делать своими руками.

Чтобы облегчить себе жизнь, мы пытаемся все вокруг себя видеть в позитивном свете и отвергаем пессимистические мысли и чувства.

Сегодняшний мир блеска, который живет только иллюзиями и стремится к иллюзорному, отвергает все, что является просто прелестным.

Стареют только тогда, когда теряют надежды и полностью погружаются в воспоминания.

Иметь рядом близких людей важно потому, что человек — существо социальное.

Нельзя намеренно отказываться от дружеских связей, ибо потом всегда приходит день, когда об этом жалеешь.