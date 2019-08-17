Правила успеха от известных людей: Джек Ма

Основатель группы компаний Alibaba Group считает, что миру наплевать на то, что вы скажете

Фото: itc.ua

В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам необязательно нужен кто-то успешный.

Лидер должен обладать твердостью характера и упорством — чтобы выдержать то, что не под силу обычным сотрудникам.

Миру наплевать на то, что вы скажете. Важно то, что вы сделаете.

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Если на совещании 90% присутствующих голосуют за то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста: если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний. И нам не будет принадлежать лидерство в этом.

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Номер один — это клиенты. Номер два — сотрудники. И только потом, под номером три, — акционеры.

Самое ненадежное в этом мире — это отношения между людьми.

Если вы не знаете все про ваших конкурентов, недооцениваете их или вы не видите в них угрозу — вы обязательно проиграете.

Когда вы начинаете свой бизнес, это означает, что вы отказываетесь от стабильного дохода, больничных и годовых бонусов.

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