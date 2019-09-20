Правила успеха от известных людей: Джесси Лауристон Ливермор

Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
Нет ничего более важного, чем ваш эмоциональный баланс. Поэтому контролируйте свое внутреннее состояние.
Прибыль всегда заботится о себе, но убытки никогда.
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Спекуляция — это ожидание будущих событий. Чтобы ожидание оправдалось, участник торгов должен уметь заглянуть в будущее. Но следует быть осторожным: рынок создан людьми, а люди часто непредсказуемы. Они полны эмоций.
Во все времена люди действовали на рынке одним и тем же образом, ведомые жадностью, страхом, невежеством и надеждой.
Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы и акции. Но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке.
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Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером. Своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.
Спекулянт должен установить точный стоп перед совершением сделки и должен не нести потерь больше 10% от инвестированного капитала. Если потеряете 50% — придется заработать 100%, чтобы вернуться к предыдущему уровню.
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