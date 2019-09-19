Правила успеха от известных людей: Эндрю Карнеги

По мнению мультимиллионера, раны нашей чести наносятся нами самими

Фото: adamsmith.org

Люди, которые не в состоянии мотивировать себя, должны довольствоваться посредственностью, какими бы впечатляющими ни были их таланты.

Никогда не пробьется наверх тот, кто не делает того, что ему говорят, и тот, кто делает не больше того, что ему говорят.

Основной целью должна быть помощь тем, кто будет помогать себе сам. Ни отдельные личности, ни народ не станут лучше благодаря милостыне.

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Чем старше я становлюсь, тем меньше обращаю внимание на то, что говорят люди. Вместо этого я наблюдаю за тем, что они делают.

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Раны нашей чести наносятся нами самими.

Накопление богатства — один из худших видов идолопоклонства. Ни один идол не является таким разрушительным, как поклонение деньгам.

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Вы можете забрать у меня все мои заводы, все мои капиталы — все, что я имею. Но оставьте мне пять моих лучших управляющих — и вы не успеете опомниться, как я снова буду впереди всех.

Первый получает устрицу, а второй — ракушку.

Делайте больше. Скачки выигрывает лошадь, опередившая своих соперников на голову.

Излишние богатства — это священное бремя, которое накладывает на своего обладателя долг распорядиться им в течение своей жизни так, чтобы эти богатства пошли на пользу обществу.

Обязанность богатых — не быть высокомерными.

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